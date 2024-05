<p>Der er taget hul på en kompleks proces for at kunne imødese behovet for flere plejeboliger i Faxe Kommune de kommende år. Et af forslagene er, at man kan bruge en ubebygget kommunal grund i Faxe til et nyt plejehjem. Et forslag, der vinder genklang i Faxe Ældreboligforening.</p>