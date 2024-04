Hvordan vil du bo, når du bliver gammel?

<p>– Nu tager vi borgerne med ind i rummet og præsenterer dem for vores strøtanker. Det kunne være, at der var nogle, der sad derude, med nogle brandgode ideer, siger senior- og sundhedsudvalgsformand Lars Folmann (løsgænger) til Sjællandske Nyheder. Tirsdag 30. april klokken 16.30-18.30 på Kultunariet i Haslev inviteres borgerne til at give deres inputs til den kommende nye plejehjemsstruktur for Faxe Kommune. – Vi er med på alt, lyder det bramfrit fra udvalgsformanden.</p>