Liraen når nyt lavpunkt efter genvalg af Erdogan

Den tyrkiske lira har onsdag ramt et nyt lavpunkt over for den amerikanske dollar.

Klokken 09.35 dansk tid skulle der 22,98 lira til at købe en dollar.

Tidligere på dagen nåede den et rekordlavt niveau på 23,16, hvilket betød, at den havde tabt 19 procent af sin værdi i år.

Siden præsident Recep Tayyip Erdogans genvalg 28. maj er liraen faldet støt i værdi fra et niveau på omkring 20 lira per dollar.

Erdogan blev taget i ed lørdag.

Præsidenten har signaleret, at hans regering vil vende tilbage til en mere traditionel økonomisk politik efter at have fået voldsom kritik for at sænke renten trods stigende inflation, hvilket går imod de økonomiske lærebøger.

Særligt udnævnelsen af Mehmet Simsek som skatte- og finansminister peger i retning af en mere traditionel tilgang. Den markedsvenlige Simsek var internationalt respekteret som finansminister og vicepremierminister fra 2009 til 2018.

Liraens fald i værdi kan være et tegn på en "normalisering" af den økonomiske politik, vurderer Tim Ash, analytiker hos selskabet BlueBay Asset Management.

– Jeg tror, at vi ser konsekvensen af, at Simsek presser på for en mere rationel politik, siger han.

Myndigheder har i løbet af meget af året brugt anselige beløb på valutamarkeder på at holde liraen stabil.

Ifølge bankfolk kan et fortsat fald i liraens værdi føre til bedre markedsforhold samt sætte en stopper for et fortsat fald i centralbankens reserver.

Men udviklingen kan ramme den tyrkiske befolkning, påpeger Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri.

– Den svækkede tyrkiske lira presser inflationen op, da det gør import fra udlandet dyrere, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/Reuters