Gratis kursus i bilorientering

Hårlev: Kristi Himmelfartsdag er stadig fridag, og derfor burde alle, som interesserer sig for motorløb, have mulighed for at deltage i et gratis kursus i bilorienteringsløb torsdag den 18. maj kl. 10.

Det finder sted i Klubhuset ved Hårlevhallen på Industrivej 39 i Hårlev, og det er Stevns Motorklub og Motorklubben for Borup og Omegn, som står bag.

Max hastighed

De fleste kender nok til orienteringsløb på de flade gennem skov og uvejsomt terræn, men der er også de, som dyrker orienteringsløb i de firehjulede.

Den 18. maj i Hårlev, har man mulighed for at høre om bilorienteringsløb og prøve at køre et lille løb på 25 km.

– Alle kan være med, hvis de har en bil. For at køre prøveløbet kræves der ikke meget udstyr. 2 personer, fører og observatør, i bilen, en kuglepen og en lille lineal, så er man kørende, fortæller Erik Molnit fra Stevns Motorklub.

Bilorienteringsløb på offentlige og private veje er motorløb, hvor deltagerne skal overholde gennemsnitshastigheder på under 30 km i timen. Det er ikke hastighedsløb.

Får kontrolkort

Ruten foregår i Hårlev og omegn, og kan blandt andet gå ind over en gårdsplads, bag en bygning eller mødding, på markveje eller i skove, forklarer Erik Molnit.

– Løbene køres efter tydelige køreordre, hvoraf ruten fremgår i små bidder, og det er med at være vågen, så man ikke kører forkert. Undervejs møder man nogle skilte med et bogstav som noteres i det udleverede kontrolkort, så man ved mål kan se om deltagerne har kørt den rigtige rute. Når du er blevet fanget af hyggen ved at køre bilorienteringsløb, er det muligt at deltage i andre små løb på Sjælland, samt deltage i Danmarksmesterskabet i Bil O-løb, der køres over flere afdelinger i perioden fra april til oktober, fortæller han.

Det er Erik Molnit og Vagn Olsen fra Borup Motorklub der introducerer til den anderledes form for orienteringsløb.

Af hensyn deres planlægning beder de interesserede om at melde sin ankomst med navne på fører og observatør, og det kan man gøre på mail til: Erik@molnit.com eller Vagn.e.olsen@gmail.com.

