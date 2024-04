<p>I januar startede de såkaldte grønne trepartsforhandlinger, som består af SVM-regeringen, og en række grønne organisationer og organisationer med tilknytning til landbruget. De skal finde frem til en model for en CO2-afgift, som regeringen har lovet at pålægge landbruget, med udgangspunkt i tre modeller for en afgift. Men hvad betyder det for landbruget i Stevns Kommune?</p>