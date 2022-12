Del via email

Fem cykelpiloter fra “Cykling uden alder” fik onsdag eftermiddag en uventet julegave fra Røde Kors Hjemmet. Med et par flasker vin sagde plejecentret tak for den indsats, som cykelpiloterne yder. Flere gange om ugen triller en rickshaw ud fra Heglingevej, og en beboer eller to fra plejecentret får vind i håret og en dejlig tur.