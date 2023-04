Af Bent Frederiksen, Malerivej 13, Dianalund, og Finn Pilgaard Beyer, Godthåbsvej 3, Dianalund

Kære borgmester Gert Jørgensen.

Set med vore øjne må nok være nok! Vi ønsker en politisk ledelse, som vil være ledelse for hele Sorø Kommune.

Årsagen er, at vi igen og igen oplever ligegyldighed og nedprioritering med hensyn til den del af vores fælles kommune, som omfatter de to gamle kommuner, Dianalund og Stenlille. Denne gang handler det om lade-standere til elbiler. Og vores enkle spørgsmål er: Hvorfor har elbilejere i Sorø mere brug for at få ladet deres elbiler hurtigt end elbilejerne i Dianalund, Stenlille og Ruds-Vedby?

Fire hurtigladere ved Holberg-arkaden og ingen hurtigladere i resten af kommunen. Vi forstår det ikke!

Efter vores opfattelse er det den politiske ledelses ansvar, at sol og vind fordeles nogenlunde lige i hele vores fælles kommune – og faktisk bor der ligeså mange mennesker i de gamle Dianalund og Stenlille kommuner som i gamle Sorø kommune – og der er formentlig cirka lige mange elbiler.

Som vi ser det, ønsker den aktuelle politiske ledelse i Sorø Kommune ikke at varetage hele Sorø Kommunes interesser – eller er ikke i stand til det. Sorø Kommune har brug for en politisk ledelse, der både har vilje og evne til at samle vores fælles kommune – ikke splitte…