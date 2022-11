Debat: Tak for tilliden på valgdagen

Tusind tak til de 1.709 Solrød-borgere som satte deres kryds ved Liberal Alliance den 1. november. Det var mere end hver tiende stemme og har gjort Liberal Alliance til det fjerde største parti ved dette folketingsvalg i Solrød Kommune. Det er en stor tillidserklæring, som vi fra partiets side er meget opmærksom på at forvalte med respekt og ordentlighed. Jeg synes, at det har været en god valgkamp hvor vores kandidater har forsøgt at tale borgerne op og fokusere på frihed og ansvar. På ryggen af vores dygtige formand Alex Vanopslagh og Borgmester Emil Blücher har lokale kandidater stået på torvet, ophængt plakater og uddelt materiale i både Solrød og Havdrup. Klare budskaber om lavere skatter i top og bund, styrket retssikkerhed for borgere og virksomheder, meget mere valgfrihed og kvalitet i velfærden samt ikke mindst en markant styrkelse af vores uddannelsessystem, så vi sikrer at vores børn faktisk lærer noget mere når de går i skole. Folkeskolereformen er en åbenlys fiasko, og derfor er der brug for fokus på frihed, faglighed og dannelse samt en understøttelse frem for modarbejdelse af de frie skoler. Det giver sig selv som liberal – og heldigvis er der mange åndsfælder i vores dejlige kommune. Igen: Tak for tilliden.