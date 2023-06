Her er planen: Sådan bliver der plads til flere vuggestue- og børnehavebørn i strandområdet

Mange børnefamilier er glade for at slå sig ned i Solrød Kommune, og det har gjort, at der de senere år har været tryk på dagtilbudsområdet, og nu tager byrådet endnu et tiltag for at skabe plads til flere daginstitutionsbørn.

Det sker ved, at Havestuen på Solrød Bibliotek og Kulturhus bliver lavet om til et fast opholdsrum til en børnehavegruppe. Som det er nu, anvender Poppelbo Vuggestue og Børnehave allerede Havestuen til børnehavebørn med stor succes, og det er efter ønske fra daginstitutionen, at det nu bliver gjort til et fast tilbud. Samtidig bliver det hyggelige sommerhus Kunda, som tidligere er blevet brugt af foreningslivet, gjort klar til, at dagtilbuddene i strandområdet kan bruge huset som udflugtssted til børnehavebørn.

Der bliver også sat ca. 3,6 mio. kr. af til en ombygning og renovering af daginstitutionen Parkbo Vuggestue og børnehave. Det skal skabe plads til en ekstra vuggestuegruppe på omkring 10 børn, og samtidig bliver der etableret en ny legeplads til vuggestuebørnene.

– Det er ingen hemmelighed, at det er lidt af et puslespil at få plads-kabalen til at gå op, men jeg synes, vi har fundet nogle gode løsninger. Poppelbo Vuggestue og Børnehave har siden efteråret brugt Havestuen på Solrød Bibliotek og Kulturhus, og det har været en stor succes. Det er en rigtig god ide, at det samarbejde fortsætter, siger Regine Hovmøller (LA), formand for Familie- og uddannelsesudvalget, i en pressemeddelelse.

– Sommerhuset Kunda har en fantastisk beliggenhed lige ved siden af Strandens Hus, og det giver super god mening, at dagtilbuddene kan benytte sig af sommerhuset og områdets mange unikke muligheder. Den fleksible løsning med Kunda betyder, at flere dagtilbud kan gøre brug af stedet som et udflugtssted, der bringer naturen og stranden i spil. Samtidig kan det aflaste daginstitutionerne ved spidsbelastninger, hvor man tager grupper ud på ture, så der bliver mere luft og plads til de børn, der er tilbage i daginstitutionerne. Sidst, men ikke mindst, skaber de 10 ekstra vuggestuepladser i Parkbo Vuggestue og Børnehave en bedre balance mellem vuggestuepladser og børnehavepladser, tilføjer hun.

Det er planen, at de nye initiativer er klar i løbet af september 2023. Det kommer til at koste 375.000 kr. at gøre Kunda klar til en børnehavegruppe, og det koster 325.000 kr. at omdanne Havestuen på Solrød Bibliotek og Kulturhus til et fast opholdsrum for en børnehavegruppe. Begge dele finansieres af den anlægspulje til dagtilbudskapacitet, som byrådet tog med i Budget 2023.

Ombygningen og renoveringen af Parkbo Vuggestue og Børnehave koster ca. 3,6 mio. kr. og finansieres dels af anlægspuljen til udvidelse af daginstitutionskapacitet og dels af anlægspuljen til daginstitutionskapacitet.