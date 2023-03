Melder alt udsolgt

10.000 løbere vil lørdag den 10. juni snøre løbeskoene og krydse Storebæltsbroen.

Det står helt fast, efter Foreningen Broløbet nu melder, at Broløbet 2023 er udsolgt.

I alt 10.000 billetter blev sat til salg den 1. september. Med andre ord er løbet blevet udsolgt på seks måneder.

Broløbet blev første gang afholdt i 1997, da Vestbroen stod færdig og klar til togtrafik. Siden har omkring 83.000 løbere deltaget i løbet.

Det er i år niende gang, at Broløbet afholdes.

Artiklen fortsætter…

Broløbet 20223 Lørdag 10. juni 2023 klokken 16:30 afholdes Broløbet 2023. Løbet er et halvmaraton på 21,0975 kilometer, der går over Storebæltsbroen med start fra Knudshoved på Fyn til Korsør på Sjælland. Sidste broløb blev afholdt i september 2021 efter et års forsinkelse på grund af corona. Normalt plejer der at gå tre år i mellem broløbene, men i år afholdes løbet ekstraordinært i forbindelse med Storebæltsbroens 25 års fødselsdag. 10.000 løbere er tilmeldt, og aldersbegrænsningen er 15 år.

Når startskuddet til dette års løb lyder, lørdag den 10. juni klokken 16.30, sker det i forbindelse med Storebæltsbroens 25 års fødselsdag.

Broen fylder år om onsdagen, den 14. juni.

Flere vil med

På Facebook oplyser Foreningen Broløbet, at stadig flere løbere, der ikke har sikret sig en billet, ønsker at deltage.

Derfor er der oprettet en Facebook-gruppe til køb og salg af startnumre.

Der er dog regler ved et eventuelt salg, oplyser foreningen bag Broløbet.

– Det er ikke lovligt at sælge til en højere pris, end startnummeret er købt for. Det er som udgangspunkt muligt at ændre alle data, lyder det i et opslag på Facebook, hvor foreningen også oplyser, at det frem til den 20. maj er gratis at ændre data for tilmeldte.