<p>Nu 29-årige Cecilie Henriksen er stadig chokeret over flere tilfælde af blufærdighedskrænkelser mod unge kvinder, der fandt sted omkring 2016, hvor både hun og den nu 33-årige mand fra Korsør, der sidder tiltalt for blandt andet drabet på Emilie Meng, boede på et kollegie i Roskilde.</p>