Podcast: Generation uambitiøs eller oprør?

Der er opstået en bevægelse, hvor yngre mennesker vil arbejde mindre, de vil downsize og leve mere bæredygtigt. De vil ikke have mere økonomisk vækst, men de vil have mere fritid. De vil have deleøkonomi i stedet for en stor bil. De finder sig ikke i hvad som helst på arbejdspladsen, og de siger op uden nødvendigvis at have noget andet på hånden.