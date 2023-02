Stjernekokken vender hjem: Nu venter hverdagen og en ny menu

Søllerød Kro kom på hele verdens læber, da chefkok Brian Mark Hansen i sidste uge blev kåret til verdens bedste kok ved de uofficielle verdensmesterskaber for kokke Bocuse d’Or. Nu er han hjemme fra Lyon og fredag kiggede borgmester Ann Sofie Orth (K) forbi for at hylde chefkokken.