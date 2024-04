Johan har fået mere fodbold og mindre klasseundervisning: - Jeg er meget gladere

<p>Bare ben med spændte muskler bevæger sig hen over fodboldbanen. De jagter samme mål – en hvid bold – som hele tiden skifter retning, i takt med at fodboldstøvlernes snuder rammer den. En af dem, som bevæger sig rundt på banen i morgensolen, er 15-årige Johan Kruse Rasmussen. Han er elev i ottende på Trørødskolen og startede i sommeren 2023 i en af de nyoprettede idrætsklasser på skolen. Det betyder, at han blandt andet har fået ekstra fodboldtræning i skoletiden. </p>