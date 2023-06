Vinøst jubilæum

Vinotto holder 25-års jubilæum fredag 9. juni kl. 14-20, hvor indehaverne Henrik Lykke og Jan Bjergskov Larsen inviterer inden for til vådt og tørt til ganen, lodtrækninger og anekdoter i butikken på Marbjergholmsvej 2A i Trekroner Øst. De to vinmænd overtog firmaet efter stifteren Otto Vanting, der gik på pension som 72-årig i juni 2021, og rollefordelingen er i store træk, at Henrik Lykke er investor og kompagnon, mens Jan Bjergskov Larsen står for salg, indkøb og den daglige drift.

En bred smag

Den tidligere skoleleder startede som vinimportør hjemme i garagen for 12 år siden, og han har hjulpet til i Vinotto i perioden 2017-19.

– Så da lejligheden bød sig til at købe mig ind i forretningen, var det tid til et skift i mit arbejdsliv, og det har jeg ikke fortrudt, siger Jan Bjergskov Larsen.

Vinotto sælger vin både til butikker, caféer og restauranter, ligesom flaskerne bliver afsat til både firmaer og private.

– Vores kunder er helt almindelige mennesker, som går op i vin, og vil have god kvalitet for pengene, siger Jan Bjergskov Larsen, som fører et ret varieret sortiment i butikken.

– Vi er ret brede, for vi vil gerne udfordre folk på smage og lande, siger han.