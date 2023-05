Kampen mod den største sygdom

– Man skal stå tidligt op for at følge med i udviklingen på kræftområdet. Det kan jeg godt lide. Og jeg har været næsten hele vejen rundt om kræftpatientens rejse gennem mit arbejdsliv. Hver patient har sin egen unikke fortælling med egne behov, ønsker og drømme for forløbet. Det gør arbejdet meget meningsfuldt, siger 53-årige Jane Elze Sannung, der startede som rådgivningsleder i Kræftrådgivningen på Gormsvej 1. maj 2022.

Et arbejdsliv med kræft

Den uddannede sygeplejerske startede i sin tid på en kræftafdeling, og siden har hendes karriere fulgt en rød tråd omkring specialet. Gennem snart 30 år har Jane Elze Sannung arbejdet med flere aspekter af kræftforløb og -behandling: hun har været sygeplejerske på hospital, arbejdet med forsøgsmedicin, været projektleder, og har arbejdet med kræftrehabilitering i en kommune, været både souschef, leder og personaleleder, og har senest beskæftiget sig med sundhed og forebyggelse også inden for kræft og palliation inden turen gik til Kræftrådgivningen på Gormsvej. Ved siden af sit faste arbejdsliv har hun gennem 15 år været timeansat på Kræftlinjen.

– Kræft er et bredt felt, og hver diagnose og område er som et nyt speciale. Det er et område, der har været i rivende udvikling gennem alle 30 år, og det gør det fortsat spændende at arbejde med, fortsætter hun.

Alle bliver berørt

En ud af tre danskere får kræft, inden de fylder 75 år, så langt de fleste kommer i berøring med sygdommen før eller siden – enten som syge, pårørende eller efterladte. Og både de ansatte og de 15 frivillige i Kræftrådgivningen på Gormsvej er der for alle tre grupper.

– Vi tager os af alle, som er berørt af kræft. Alle er velkomne, så det kan også være en leder i en virksomhed, der har en medarbejder med kræft, som har brug for rådgivning, understreger rådgivningslederen.

Mange fagligheder

Som leder har hun yderligere fem rådgivere ansat, og derudover en administrativ medarbejder og en sygeplejerske, der arbejder med udsatte borgere i hele Region Sjælland. Rådgiverne i huset kommer med forskellige faglige baggrunde såsom psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere eller psykoterapeuter, for det er en pointe, at brugerne skal kunne finde bred dækning for deres behov hos Kræftrådgivningen.

– Flerfaglighed er alfa og omega for kvaliteten, for vores kræftramte kommer for at få rådgivning om både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle spørgsmål, understreger Jane Elze Sannung.

Social slagside

Udover den lokale ledelse, driftsopgaverne og det strategisk arbejde dækker lederen og medarbejderne hele den nordlige del af Region Sjælland, og har mange opgaver ud af huset blandt andet i områdets fire lokalrådgivninger, hvor brugere også er velkomne til samtaler på de seks caféer rundt om i kommunerne, som drives af frivillige, og ligger i forbindelse med kommunernes kræftrehabiliteringstilbud.

– Vi har over 90 frivillige i Region Sjælland, og vi ville slet ikke være her uden dem, siger hun.

Et af Kræftens Bekæmpelses pejlemærker er mindre ulighed i kræft. For lige som det gælder inden for sundhed generet, klarer socialt udsatte og enlige sig også dårligere på kræftområdet. De kommer senere til lægen, bliver senere diagnosticeret, og underpræsterer i både udrednings- og behandlingsforløb og rehabilitering.

– Uanset hvor vi kigger, er der en skævvridning, og det har mange årsager. Derfor har vi også en sygeplejerske, der sammen med frivillige følger socialt udsatte til blandt andet samtaler og behandlinger. De tager typisk ikke bare toget til Roskilde, så vi er meget optaget af lokale indsatser, fortæller Jane Elze Sannung.

Flere senfølger

Et andet indsatsområde er senfølger efter kræft. Den gode nyhed er, at mange flere overlever sygdommen, men det betyder på den anden side, at 180.000 danskere nu lever med senfølger efter sygdom og behandlinger.

– Det er bagsiden af medaljen. Mange lever fx med fatigue, smerter, nerveskader og nedsat hukommelse, og en større andel får angst og depression. Det er et forandret liv, og senfølgerne påvirker både livskvalitet, arbejds- og familieliv, vurderer rådgivningslederen.

Kort om kræft 374.000 danskere har kræft, og 47.000 nye tilfælde kommer til årligt (2021) En ud af tre i Danmark får kræft, inden de fylder 75 år Hvert 33. minut dør en kræftpatient svarende til 16.000 om året De mest almindelige kræftformer er bryst-, lunge-, tarm- og prostatakræft Der er i alt 30.000 frivillige i Kræftens Bekæmpelse

Jane Elze Sannung er rådgivningsleder i et smukt og indbydende hus, men hun bruger også en stor del af sin tid ude i kommuner og region.

De lyse og kreativt indrettede lokaler indbyder til at slå sig ned.