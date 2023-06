Teamgym-drenge vinder DM-guld

OPDATERING: I en tidligere udgave af denne artikel stod, at juniordrengene havde vundet DM for tredje gang. Det beroede på en misforståelse, idet de har vundet tre gange i denne sæson, men de to første sejre var i de indledende runder.

Ikke et øje var tørt, da juniordrengene fra Roskilde TeamGym lørdag efter en intens konkurrence i Brøndby Hallen kunne falde hinanden om halsen og kalde sig for Danmarks bedste juniordrenge i teamgym.

Drengene vandt med en snæver margin til konkurrenterne fra Aarhus, Munkebjerg og Køge Bugt, og der blev hoppet og danset, råbt og skreget, og flere af drengene fældede glædestårer.

– Det er så fortjent, at de vinder i dag. Vi er – for at sige det ligeud – pissestolte af dem. Juniordrengene har trænet og knoklet gennem hele sæsonen. Men de har også hygget sig og grinet undervejs. De er simpelthen et dreamteam, og de er kæmpe rollemodeller for resten af Roskilde TeamGyms hold. De er indbegrebet af, hvad teamgym går ud på. Disciplin, hård træning, konkurrencementalitet, og oveni er de nogle supergode, søde og sociale kammerater, der spiller hinanden bedre. Ikke kun til konkurrencer men også til træningerne. Det har været en fornøjelse at følge dem vokse sammen som et stærkt hold de sidste par år, siger Roskilde TeamGyms forkvinde Mette Just i en pressemeddelelse.

Forud for Danmarksmesterskaberne har drengene konkurreret og vundet både første og anden runde liga (den bedste række indenfor teamgym, red.), så DM-titlen var en understregning af, at de er Danmarks bedste juniordrenge i TeamGym lige nu.

Det på trods af, at en af gymnasterne ganske kort før DM landede en dobbeltforstuvning og måtte udgå. Heldigvis stod en dygtig reserve klar til at overtage hans plads. Oveni måtte holdet i sidste øjeblik gentænke deres bane- og trampetspring, fordi en af gymnasterne kom lettere til skade under opvarmningen til Danmarksmesterskabet.

Nu venter der juniordrengene en opvisningstur til Riccione i Italien i sommerferien sammen med både mini- og juniorpigeholdene fra Roskilde TeamGym. Derefter spredes en stor del af juniordrengeholdet på teamgym-efterskoler rundt om i landet i den kommende sæson.

De nykårede Danmarksmestre kan opleves live, når de sammen med Roskilde TeamGyms øvrige hold deltager i klubbens afsluttende gallashow i Roskilde Kongres- og Idrætscenter søndag den 18. juni klokken 15-17.

Der er gratis adgang til gallashowet, og dørene åbner klokken 14.30.