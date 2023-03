Jyllinge: Hotel Søfryds lukning kunne mærkes i Jyllinge, hvor hotellet i over 100 år har været et samlingspunkt for byen, imens den eksploderede fra fiskerleje til en by med 10.000 indbyggere.

Hotellet blev erklæret konkurs den 14. februar.

– Det er pokkers ærgerligt. Ikke kun for Jyllinge, men for hele Roskilde, siger formand for erhvervsudvalget, Lars Lindskov (K).

Han dvæler ved to ting omkring stedet.

Det er virkelig ærgerligt for Jyllinge som by og Roskilde Kommune, at Hotel Søfryd er lukket, lyder det fra formanden for kommunens erhvervsudvalg, Lars Lindskov (K). Foto: Lars Kimer Foto: Lars Kimer

– Vi ved, at Roskilde Kommune mangler overnatningskapacitet, så for kommunen som helhed er det ærgerligt, når der forsvinder et hotel med 30-35 værelser. Ser man mere specifikt på Jyllinge, så har Søfryd jo en lang historie. Det var stedet til bryllupper, konfirmationer, foreningsmøder, sammenkomster for Rotary etc. Jeg kan høre, hvordan det har ramt forskellige i byen, siger Lars Lindskov, som ikke har ny viden om, om der er ved at ske noget med hotellet.

DAGBLADET har igennem flere uger forsøgt at få en kommentar til udviklingen fra kurator for boet, senioradvokat Lotte Lundin fra advokatfirmaet Skau Reipurth. Lotte Lundin har ikke reageret på vores henvendelser ud over en gang lige da konkursen blev kendt, hvor hun i en mail fortalte, at der blev arbejdet på en rekonstruktion.

DAGBLADET har også været i kontakt med Martin P. Kraunsøe, som på Hotel Søfryds hjemmeside står angivet som ejer og administrerende direktør. Han har på nuværende tidspunkt ikke noget at bidrage med til fortællingen om, hvad der kommer til at ske.