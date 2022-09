I de seneste udgaver af Roskilde Avis har der været fokus på problematikken med den stigende trafikstøj i kommunen. I sit svar til Støjgruppen 4000 giver borgmester Tomas Breddam onsdag 21. september udtryk for, at det primært er statens ansvar at gøre noget ved problemet, da både Holbækmotorvejen og jernbanen drives af staten. Tomas Breddam skriver, at kommunen ”ikke er herrer i eget hus og (ikke) selv kan bestemme, hvad der skal gøres”.