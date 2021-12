Kvit tobakken én gang for alle

I Rødovre trækker 5300 borgere hver dag vejret gennem filteret på en smøg. Det viser tal fra Rødovre Kommunes sundhedsprofil. Den viser også, at langt størstedelen af de daglige rygere ønsker at stoppe, og hvis du er en af dem, der ønsker at gå ind i 2022 med et sundere helbred, kan du med fordel tilmelde dig Rødovre Sundhedscenters rygestopforløb ’Rødovre kvitter smøgerne’, hvor mere end 7 ud af 10 deltagere sidste år blev røgfri.