<p>Den danske Ukraine-kriger med krigsnavnet Chap drog i september 2022 i krig i Ukraine, mens hans tvillingesøster sad grædefærdig tilbage i Ringsted. Et missil, en brækket ryg og risikoen for at blive lam fik modvilligt den unge kriger tilbage til Danmark til stor glæde for hans søster. Nu har han besluttet sig for at tage i krig igen. En beslutning søsteren er overbevist om vil koste ham livet. </p>