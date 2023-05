Anholdt to gange samme nat for spirituskørsel

Del via email

En patrulje fra Nordsjællands Politi fattede natten til søndag mistanke til en bilist, der kom kørende noget usikkert mod nord ad Hillerødmotorvejens forlængelse.

Bilisten, en 22-årig mand fra Helsinge, bliver standset og skal blæse i politiets alkometer. Det giver udslag, så manden bliver anholdt, sigtet og bragt til HIllerød for at taget en blodprøve, hvorefter han bliver løsladt.

En lille times tid efter, klokken 4.18, kører patruljen forbi samme sted og ser den standsede bil køre fra stedet. Patruljen følger efter men mister ham undervejs. Dog genfinder de den unge mand på hans bopæl, hvor han bliver anholdt på ny.

– Han bliver så igen indbragt for at få taget en blodprøve, og efter en tilbageregning af promillen bliver han igen sigtet for spirituskørsel, siger vagtchef Henrik Thelin.