Bilist ramte jernbanebomme - kørte videre og blev ramt af varevogn

En 79-årig mandlig bilist var lørdag eftermiddag ved halv fem tiden part i hele to færdselsuheld, som begge kunne være endt med tragisk udfald.

Først ramte han jernbanebommene hvor lokalbanen krydser Valbyvej lige nord for Helsinge, og derefter bliver han selv ramt af en varevogn, da han vil dreje fra Skolegade ned af Birkely et par hundrede meter længere mod syd.

– Bommene er på vej ned, da han rammer dem, og de smadrer bilens forrude. Tilsyneladende har de hindret hans udsyn så meget, at han overser varevognen og sin vigepligt, da han drejer ned mod Birkely for at inspirere skaden, oplyser vagtchef Henrik Thelin, Nordsjællands Politi.

Varevognen påkører den 79-åriges bil i siden – og der var først melding om, at den ene af bilisterne var teknisk fastklemt.

– Men han kunne komme ud i modsatte side af vognen, oplyser vagtchefen.

Der skete betydelig materiel skade ved uheld nummer to, og politiet måtte sende et par patruljer forbi for at regulere trafikken i området.