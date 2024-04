Maria er rasende: – De har pisset på mig

<p>Drama queen. Disrespekt. Mistillid. Pisset på. Uansvarligt. Skyklapper. Pistolretorik. Taler usandt. Det er langt fra hver dag, at byrådspolitikere i Odsherred bruger den slags udtryk. Men det er ingen overdrivelse at sige, at der er udbrudt åben krig mellem Maria Liv Holck, formanden for social-, ældre -og psykiatriudvalget (SÆP) og hendes udvalgsfæller. </p>