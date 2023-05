Borgmester nomineret til dialogpris

Odsherreds borgmester Karina Vincentz (Nyt Odsherred) er nomineret til Dialogprisen. Foto: Jeppe Bøje Nielsen Foto: Jeppe Bøje Nielsen

– Jeg er ret glad for at være nomineret. Det er en fin pris, og det er en fin anerkendelse.

Sådan siger Odsherreds borgmester Karina Vincentz (Nyt Odsherred), efter hun er blevet nomineret til Dialogprisen. Den uddeles hvert år på folkemødet på Bornholm til en politiker, der “forstår samtalens kunst – en der ikke bare taler, men taler med os”, som det udtrykkes på prisens hjemmeside.

Borgmesteren mener dog ikke, at hun har store chancer for at vinde prisen i en konkurrence, der bliver afgjort på antallet af stemmer. her er hun nemlig oppe imod nogle af de tunge drenge på de sociale medier som folketingspolitikerne Rosa Lund (Ø) og Alex Vanopslagh (LA). De øvrige nominerede er EU-politikeren Morten Løkkegaard (V), folketingspolitikeren Torsten Gejl (ALT) og folketingspolitikeren Bjørn Brandenborg (S).

Karina Vincentz fortæller, at hun forsøger at arbejde med mere dialog i politik, og hun håber, at nomineringen kan give ekstra opmærksomhed om det.

– Jeg håber, det kan være med til at inspirere andre politikere til en mere dialogbaseret tilgang, så vi ikke bare får automatreaktioner og symbolpolitik, siger Karina Vincentz.

– I de seneste år har Trump betydet meget for den tillid, borgerne har til politikere og systemet. Der er alt for meget dem og os-mentalitet i stedet for at tro på, at alle arbejder for det fælles bedste. Jeg tror på, at alle politikere – uanset deres ståsted – forsøger at gøre noget godt, siger Karina Vincentz.

Konkret nævner hun blandt andet sine ugebreve, som hun lægger på Facebook, og en masse besøg hos foreninger, virksomheder og borgere, som eksempler på at arbejde med dialog.

– Det er jo ikke altid, vi politikere har løsningerne. Så jeg bruger rigtig meget tid på at være ude, siger Karina Vincentz, som også har været praktikant flere steder i kommunen.

– Det handler om at få dialogen. Hvad er det, der betyder noget for folk? Jeg tror, det betyder meget, at politikerne bruger tiden. Det er vigtigt at komme ud at møde folk i øjenhøjde, siger Karina Vincentz.