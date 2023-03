Del via email

Børnehavebørn med røde kinder og friske pensionister trodsede mandag regnvejr og kulde for at samle affald på boldbanerne bag Fuglebjerg Hallen. Bevæbnet med affaldsposer, gummihandsker og gribetænger til at samle små stykker affald op, begav gamle og unge sig langs buskadset ned af banen. Og der var masser af navnlig små stykker plastik, der kom i poserne og ikke længere forurener i naturen.