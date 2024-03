Skole flytter de elever, som har sværest ved forandringer

<p>Børn med ADHD, Asperger og sociale vanskeligheder har det svært med forandringer. Derfor kom det fuldstændig bag på forældrene til 27 børn i to specialklasser, at skoleledelsen har valgt, at netop de to klasser skal flyttes til en anden adresse efter sommerferien, fordi der bliver pladsmangel på skolen.</p>