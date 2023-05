Som så mange andre gode tiltag startede Walkmændene for 20 siden ved noget af en tilfældighed.

Michala Eich, der dengang stadig arbejdede som sygeplejerske, havde været på et kursus, der handlede om, hvor meget det betyder, at man bevæger sig, hvis man ikke skal miste muskelmasse.

Hvad hun på kurset havde lært, første hun videre ind i et projekt i den praksis, hvor hun arbejdede som sygeplejerske.

”Vi lavede et projekt om tidlig opsporing af diabetes. Og en af vores patienter var en mand, der fortalte, at han drak 17 øl dagligt. Jeg spurgte ham, om han havde lyst til at lave noget andet end at sidde med vennerne og drikke. Og det havde han,” fortæller Michala Eich.

På nogle plejehjem havde hun se, at der var frivillige, der gik ture med beboerne. Og hun tænkte, at det ville være godt for manden at gøre noget godt både for sig selv og for andre. Og sammen med andre.

”Jeg spurgte, om han kunne tænke sig at blive frivillig og hjælpe med at gå ture med ældre beboere på plejehjem. Det havde han, og der gik ikke længe, inden han fik et nyt og meget rigere liv. Han havde sådan en naturlighed og naturlig tilgang til de ældre og kunne sige ting til dem, som vi andre ikke kunne slippe afsted med, men som de ældre nød,” siger Michale Eich, der satte det frivillige arbejde i system.

Hun startede en forening, kommunen kom ind over, og de fik et årligt tilskud på 7.000 kroner fra Lyngby-Taarbæk Kommune til køb af is, sodavand, kaffe osv. til beboerne. Og til indkøb af de kager og sandwich, som de frivillige blev trakteret med i anledning af jubilæet, der blev afholdt Frivilligcentrets have.

Fælles glæde

Rygtet om walkmændene, som de frivillige kalder sig, bredte sig. Og snart kom flere frivillige til.

Blandt andre Kirsten Worsøe, der har været med de seneste syv år. Og hun har også skaffet adskillige frivillige walkmænd. Eller walkkvinder, som foreningen retteligt burde hedde. Der er nemlig ikke nogen mænd med lige for tiden.

”Jeg luftede tanken i Fitness World, hvor jeg træner. Der var et par stykker, der sagde ja, og jeg endte med at få fem med,” siger hun. Ikke alle er stadig med. Men så er der kommet nye til. Og de mødes fast en gang om ugen på et af de plejecentre, som er tilknyttet ordningen. Det er Baunehøj, Bredebo, Virumgaard og Solgården i Virum.

De frivillige er opdelt i grupper, der mødes og sammen går ture i lokalområdet med de ældre beboere. Og når de er tilbage fra gåturene, så drikker de kaffe.

”Det er rigtig hyggeligt. Det er fint at møde beboerne, og det giver en glæde både for mig og for dem. Man får så meget selv, når man gør noget med andre,” siger Kirsten Worsøe og understreger, at det også er af stor betydning, at man går sammen som en gruppe. Og at plejecentrene bakker op.

”Jeg ringer altid om morgenen til plejecentret og fortæller, hvor mange vi kommer. Så sørger centrene for, at de ældre beboere er klar,” siger hun.

Desværre har coronaen været hård. Også ved det frivillige arbejde.

”Det er svært at kommet helt tilbage. Og vi kunne godt bruge nogle flere. Og meget gerne mænd,” siger hun.

Stjernestunder

Kontakten til de lokale plejecentre står blandt andre Betina Sanggaard for. Hun er aktivitetskoordinator for Baunehøj og Bredebo.

”De frivillige, der er tilknyttet, bidrager til stjernestunderne. Nogle er cykelpiloter. Andre er walkmænd. Vi har også en del faste frivillige, der hjælper til, når der er banko, film og andre aktiviteter,” siger hun.

Hun så meget gerne, at der kom flere frivillige. Også gerne yngre mennesker.

”Som tiden er i dag med besparelser og travlhed, så er vi nok nødt til at gå ud og skaffe nye frivillige. Måske vi skal hente dem i gymnasierne eller i fitnesscentrene, sådan som Kirsten Worsøe i sin tid gjorde,” siger hun.

Walkmand-projektet er i løbet af de 20 år blevet udvidet til arrangementer med dans og musik. Dansetten kalder Michala arrangementerne.

Selv går hun og hendes mand ud og spiller på plejehjemmene sammen med andre musikere.

”Når vi spiller, så ser man lyset i de gamle øjne. De lever op,” siger hun.

“Det har været en skæg oplevelse at starte en forening. Vi har et fint samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune. Men det svære er alt det, vi skal levere i forhold til administration. Lige nu mangler vi en, der vil være formand eller revisor,” sagde Michala Eich, der startede Walkmændene for 20 år siden. Kirsten Worsøe har været med de seneste syv år. Musikken til festen blev leveret af Finn Steffensen og Flemming Klyver. Foto: Pernille Borenhoff

“De frivillige bidrager til stjernestunder,” siger Betina Sanggaard, aktivitetskoordinator på Bredebo og Baunehøj. Foto: Pernille Borenhoff