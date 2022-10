Del via email

MINISTER Ultrapræcis navigation, som hverken kan spoofes eller jammes af fjenden. Det er målet med en ny banebrydende teknologi, som forskere på DTU skal være med til at udvikle, og som netop har fået tildelt en stor pose penge fra Den Europæiske Forsvarsfond. Med midlerne kan de fortsætte deres forskning med at anvende såkaldte kvantesensorer til at navigere i kort.