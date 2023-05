Fogs Fond har uddelt godt en halv million.

Del via email

587.730. Så mange danske kroner besluttede Fogs Fonds bestyrelse at uddele, da den holdt sit senest møde.

Det største beløb – 100.000 kroner – tilfaldt Dansk Flygtningehjælp, der vil bruge midlerne til Ukraine Nødhjælp til krigens ofre.

Kammerkoret Camerata fik 50.000 kroner til afholdelse af sommerkoncerter 2023.

Det danske drengekor skal på koncertturné i Frankrig og Belgien i 2023 og har fået 20.000 kroner i støtte til den tur.

Udsatte børn fylder meget i denne uddeling. Blandt andet har Make-A-Whish, der opfylder ønsker for børn med livstruede sygdomme, modtaget 20.000 kroner, så de kan glæde de syge børn.

Broen Guldborgsund havde søgt støtte til at give udsatte børn mulighed for at deltage i foreningslivet. Til det formål har de modtaget 15.000 kroner.

Foreningen Børnelejren på Langeland laver lejrophold for børn med forskellig diagnoser. Og de har modtaget 15.730 kroner.

Men også kunst og kulturaktiviteter fylder i uddelingens budget.

Blandt andet har Rungstedlundfonden fået 30.000 kroner til Den Kongelige Sommerballet på Rungstedlund 2023. og Skt. Olai Vokalensemble har fået 15.000 til en nystartet koncertvirksomhed i Helsingør.

Lokalt kan Faglitterær Festival, der bliver afholdt på Stadsbiblioteket, glæde sig over et tilskud på 25.000 kroner.

Foreningen Frederiksdal Fællesskaber har fået 30.000 kroner til etablering af dansegulv til Frederiksdal Chamber Folk Festival.

I alt har 23 institutioner og foreninger modtaget støtte denne gang.

Fogs Fond uddeler legater fire gange årligt.