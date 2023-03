Skoleelever som hjælpetrænere baner vejen: En win-win situation

Mange idrætsforeninger døjer med at skaffe nye unge trænere. Og på skolerne er det svært at mobilisere børn og unge til at bevæge sig, mens de sidder foran pc’en og fordybet i mobilens univers.

Men på Kirke Hyllinge Skole sker der noget – her er der bevægelse! Med hjælp fra DGI’s koncept, Trænerspiren, SFO-folk og idrætslærere, kommunens Rikke Hjulmand samt frivillige fra Kirke Hyllinge IF har et hold på 22 børn og unge været gennem et forløb i september sidste år, hvor de blev klædt på til at påtage sig rollen som hjælpetrænere for børnene i skolens SFO.

Det skete i forbindelse med en særlig uge i skolen med vægt lagt på sprog, kommunikation og idræt.

Og 10 af de unge hjælpetrænere er fortsat aktive mindst én, ofte to gange om ugen i SFO’en, ligesom flere af de ældre elever fra 8.- 9. klasse nu er hjælpetrænere for de yngste i den lokale Kirke Hyllinge IF’s regi.

Med andre ord – en win-win situation, hvor de unge trænere har fået blod på tanden til en ny rolle i deres fritidsliv, og hvor der er fuld opbakning til deres fortsatte virke i SFO’en.

I midten ses tidligere minister, nu børneordfører i Folketinget for Socialdemokratiet, Astrid Krag sammen med landsformand for DGI, Charlotte Bach Thomassen.

Mandag kom et større hold på besøg på skolen for at høre om resultaterne, herunder landsformand i DGI, Charlotte Bach Thomassen og tidligere minister, nu børneordfører Astrid Krag (S).

Det var ikke blot de voksne fra lærerstaben og ledelsen på skolen, der fortalte om forløbet, men også en stor gruppe af de unge hjælpetrænere selv, der med både begejstring og veltalende eftertænksomhed berettede om deres erfaringer.

Astrid Krag og Charlotte Bach Thomassen spurgte indgående ind til de unge træneres erfaringer. Og det står klart, at de unge har opdaget, hvor givende det er at udvikle en lederrolle.

Unge lytter til unge, som det blev nævnt. De havde en rigtig fed uge sidste år med aktiviteter som fodbold, badminton og basket, men også med leg og hygge.

– Flertallet ville gerne deltage. Vi lærte også, hvordan man holder øje med den enkelte – hvis én ikke rigtigt ville være med, gik én af os ud og fik en snak med ham eller hende, fortæller én af drengene.

De unge trænerspirer, flankeret af Astrid Krag (th.) samt tv. næstformand i DGI, Anne Grethe Thede Jensen og landsformand i DGI, Charlotte Bach Thomassen. Foto: Agnete Vistar

Det kunne godt være svært at få en masse børn fra 2. og 3. klasse til at tie stille. Nogle ville kun være sammen med deres venner eller være anfører i de hold, der blev dannet. Ind imellem måtte de unge hjælpetrænere blande et hold på ny.

Men så gik det også rigtigt godt. Aktiviteterne blev tilpasset, så alle kunne være med, og det skabte sammenhold.

– Jeg har lært en masse om, hvordan man taler med mindre børn. Det kunne jeg ikke før, fortæller en ung hjælpetræner fra 6. klasse.

– Og jeg har lært, hvordan man står over for en større gruppe børn, og hvordan man holder øje med alle, så ingen er kede af det, beretter en hjælpetræner fra 8. klasse.

– Og jeg står for opvarmning, som jeg har fået forstand på. Jeg får ideer i mit hoved, som jeg slet ikke havde før! smiler en hjælpetræner fra 6. klasse.

Konsulent Christian Sloth fra DGI er blevet meget imponeret af de unge hjælpetrænere – en kæmpe udvikling skete med deres evner og overblik fra mandag til torsdag i løbet af idrætsugen.

SFO-leder Ronnie Hansen beretter, at medarbejderne og de unge trænere praktiserer en legende tilgang til bevægelse og sansning i SFO’en. Det motiverer børnene og med til at skabe ejerskab til det, der sker.

Ambassadører

Og nu fortsætter de unge hjælpetrænere som ambassadører for mere bevægelse i børnenes liv. Som idrætslærer på skolen, Heinrich Papke Jørgensen fortæller, kan det være meget svært for et barn eller en ung at gå ind i en hal og deltage i idræt. For der er fællesskaberne jo allerede dannet. Men Trænerspire-konceptet skaber dynamik og helt nye muligheder.

I øvrigt sker der også en del på selve skolen. Naturfagslærer Majbritt Bæksgaard Frederiksen har skabt en ny tradition med vandringer med eleverne med forskellige mål – lige fra undersøgelse af biodiversitet i stengærder til madlavning i naturen.

I begyndelsen upopulært »min rygsæk er for tung«, »min mor siger jeg ikke må gå så langt«. Men det er vendt fuldstændigt:

– Skal vi ikke ud og vandre igen? Please?