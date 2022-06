Sammenstød mellem generationer

Søndag kl. 18.35 blev en patrulje tilkaldt til vejkrydset mellem Foldager og Ømgårdsvej i Lejre, hvor en personbil ført af en 41-årig kvinde fra Roskilde var kørt ud foran en personbil ført af en 19-årig mand fra Farum. De to biler stødte sammen. Den 19-årig mand og en passager i bilen kunne på grund af skader på bilen ikke komme ud af køretøjet, og brandvæsnet blev derfor tilkaldt for at få de to personer ud af bilen. Den 19-årige chauffør samt hans passager blev kørt til sygehuset for at blive behandlet for skader. Politiet optog rapport i sagen, og de nærmere omstændigheder omkring uheldet skal nu undersøges nærmere.