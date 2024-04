<p>Før i tiden var det mere reglen end undtagelsen, at en øl uden alkohol var så flad og vandet, at det grænsede til respektløst at omtale det som øl. I dag ser det dog anderledes ud: De senere år har salget af alkoholfri øl slået sin egen rekord gang på gang og er steget med cirka ti procent årligt, og alene i 2023 drak danskerne hele drak 8,3 millioner liter af den gyldne drik – næsten en million liter mere end året forinden. </p>