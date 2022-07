Søer og åer undersøgt for kræftfremkaldende stof: Det viser tallene

Del via email

Køge: Flere kommuner på Sjælland har den seneste tid undersøgt sit nærmiljø for spor af PFAS-forurening – herunder PFOS – der kan være kræftfremkaldende. Det er blandt andet sket i Rudersdal Kommune, hvor en analyse af fisk fra Furesøen nu har resulteret i, at kommunen fraråder sine borgere at spise fisk, der er fanget i Furesø, Vejlesø og den øvrige del af Mølleå-systemet.