KØGE: I Køge Kommunes Handicappolitik er det et mål, at flere borgere med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse. Derfor søgte Køge Kommune del i en pulje fra Socialstyrelsen, der giver et tilskud på ca. 3,3 millioner kroner til projektet "Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap".