Blót, solæg, vikingekul og høj sol

Tissø Vikingerne har ændret navn fra Tissø Vikingemarked, fordi navnet antydede en masse boder og mange aktiviteter og blev forbundet med det årlige store marked, man har holdt. Men de frivillige Tissø Vikingerne vil hellere nedskalere og følge årstiderne.

Derfor var det netop en blót, vikingerne havde sat fokus på, og de aktiviteter, vikingerne havde om foråret.

Forestil dig at være viking ved bredden af Tissø. Lyset er vendt tilbage, hønsene lægger igen masser af æg, køerne giver mere mælk, forhåbentlig alle havde overlevet den kolde vinter og mændene var klar til at drage ud på togt igen. Man havde brug for at hylde frodigheden og derfor var det især guderne Frej og Freja, der blev kaldt op.

Gode, Poul Erik Damholt Christiansen, nedkaldte Frej og Freja, Odin og Tyr til at komme og deltage i forårsblót.

– Kom og deltag i fores forårsblót, Odin, Frej, Freja og Tyr, råbte goden til alle verdenshjørnerne.

Omkring 20 vikinger stod i en cirkel og hornet med mjød gik rundt.

– Man behøver ikke falde i mjødtønden, den er på 16-18%, kommenterede goden, mens hornet gik rundt og folk takkede Frej og Freja.

Nysgerrige gæster

Omkring 200 gæster var på besøg denne påskelørdag på Tissø Vikingecenter. Unge og gamle, børn og voksne. En ung fyr ville prøve solæggene.

Et solæg er kogt i ca ti minutter, hvorefter det kommer i en saltlage. Her kan det holde sig i op til 10 måneder, hvis man altså er påpasselig og ikke stikker fingrene ned i lagen, men bruger en ren slev hver gang.

– Der er olie, honning, sennep, eddike og tabasco i. Det er umami, de fem grundsmage, forklarede vikingekvinden i boden. Æggene smagte vildt godt.

Fladbrød blev bagt over bål, en billedskærer sad med en egeplanke og lavede de fineste motiver, og lidt i baggrunden var Jan Smed, der dog hedder Sønderholm i det civile liv, ved at skubbe jorden af et bål, overdækket af en metalplade.

Der var også en stand, hvor man kunne låne våben og øve sine krigerfærdigheder. Det gjorde Tjalfe Østergaard Schier sammen med bedstemor Åse Østergaard, som lige fik hakket benene af, havde det været ægte kamp.

– Man samler grene og træ, bedst er eg og ask, lægger det i er hul i jorden, der er omkring 60 cm dybt, tænder bål i toppen og lægger bark over træet. Når man kan se, det brænder nede i bunden, lægges en jernplade, i vikingetiden sikkert en lerform, over, man tætner med jord og efter et par timer, har man kul. Kullet brugte smeden i smedjen, hvor kullet kan blive meget varmere, end hvis man kun fyrede med træ, forklarer Jan Smed.

Og det er lige præcis dét, Tissø Vikingerne gerne vil med deres nye navn og aktiviteter.

– Vi vil gerne vise det utrolige håndværk og den kunnen, vikingerne havde. Og følge årstiderne, så folk får et indblik i, hvordan livet var her ved bredden af Tissø, for vikingerne. Til sommer laver vi vores egen kalk, for det har vist sig, at den store vikingegård, der lå her, var hvidkalket, fortalte Britt Rasmussen, der er formand for Tissø Vikingerne.