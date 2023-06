Borgere kan skrives op til alle boligforeninger

Ishøj: Det skal være muligt at skrive sig op til en bolig i samtlige af de almene boligforeninger, hvor Ishøj Kommune står for boliganvisningen. Det blev besluttet på byrådsmødet tirsdag aften.

Byrådet havde tidligere i år truffet en beslutning om at gøre de kriterier, man skal opfylde for at komme i betragtning til en almen bolig mere gennemskuelige, men en misforståelse mellem politikerne og kommunens administration betød, at borgere fik et brev om, at de kunne skrive sig op til en bolig i en af de 15 almene boligforeninger, og det var byrådet på seneste møde enige om, er for lidt.

For borgerne betyder det, at man helt konkret får et opskrivningsnummer for hver af de boligforeninger, man vælger at skrive sig op i.

Nyt it-system

Byrådet har i forbindelse med de nye retningslinjer for opskrivning valgt at investere i et nyt it-system, som vil gøre det muligt for borgerne selv at logge ind i systemet og se, hvor man står på opskrivningslisten i de forskellige boligselskaber.

Det nye it-system koster 750.000 kroner at købe, og det koster kommunen 170.000 kroner at drifte om året. Det system, som kommunen benytter sig af i dag, koster 70.000 kroner om året, og det stod alligevel til at blive udskiftet.

Kun en type bolig

Mens det nu bliver muligt at skrive sig op i samtlige almene boligforeninger, bliver det kun muligt at skrive sig op til en enkelt type bolig. Man kan dermed fx vælge at skrive sig op til enten et-, to-, tre- eller fireværelses lejligheder, men ikke både to-, og treværelses lejligheder. Man mister dog ikke sin plads på opskrivningslisten, hvis man ændrer den type bolig, man ønsker.

SF’s Sami Deniz glædede sig over, at det nu er muligt at skrive sig op i samtlige boligselskaber, men undrede sig over, at man ikke kan skrive sig op til flere typer boliger. Samme toner lød fra Ishøjlistens Steen Skovhuus.

– Vi havde et ønske om at forenkle opskrivningskriterierne, og det er det her, lød det fra borgmester Merete Amdisen, der understregede, at der kan laves en evaluering af kriterierne og systemet, når det har været i brug i et års tid.

Løsgænger Betina Havmand Demir er ikke tilfreds med, at det kun er muligt at skrive sig op til en type bolig, og hun stemte som eneste byrådsmedlem imod indstillingen.

– Vi indskrænker borgernes muligheder, og det er ikke i orden, forklarede hun.