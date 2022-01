Undrer sig over Brøndby-kommentar: Det tegner et forkert billede

Fodboldens Disciplinærinstans har valgt at give Hvidovre IF en advarsel efter klubbens pokalopgør mod SønderjyskE i Haderslev den 5. december 2021. Advarslen kommer på baggrund af, at der blandt de 43 Hvidovre-tilhængerne i gæsteafsnittet blev fyret to romerlys og et blitzlys af under kampen.