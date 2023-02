Politikere skal finde store besparelser i de kommende år

Krigen i Ukraine, konsekvenserne af det nye regeringsprogram, inflation og stigende priser er nogle af de udfordringer, som presser økonomien i Hvidovre Kommune. Derfor har Økonomiudvalget indstillet til Kommunalbestyrelsen, at der frem til 2027 skal skaffes et økonomisk råderum på samlet 300 millioner kroner.

– Verden har forandret sig, siden vi vedtog budgettet for 2023, og det medfører et pres på kommunens økonomi, som vi er nødt til at tage hånd om. Partierne bag budgetforliget var enige om at arbejde med kloge investeringer, som giver os et økonomisk råderum på den lange bane, og det vil være grundstenen i de kommende års budgetter, siger Anders Wolf Andresen (SF), der er borgmester i Hvidovre.

Besparelser er dog uundgåelige i de kommende år.

– Vi har i vores forlig allerede indarbejdet et kassetræk på over 200 millioner kroner, så hvis de næste 300 millioner kroner også skal tages af kassen, bliver kassen tom, og det går ikke, siger Anders Wolf Andresen.

Han understreger samtidig, at det under alle omstændigheder vigtigt for Kommunalbestyrelsen, at velfærden i Hvidovre Kommune i videst muligt omfang bliver bevaret.

Kan blive straffet

Hvidovre Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at kommunens direktion har lagt op til Økonomiudvalget, at der allerede i 2023 skal findes 20 millioner kroner for at kunne overholde servicerammen. En overskridelse af servicerammen kan føre til, at kommunen bliver straffet af regeringen. Politikerne besluttede dog at vente med at tage stilling til dette til Kommunalbestyrelsens møde tirsdag aften.

– Vi politikere har brug for nogle dage til at drøfte, hvordan de 20 millioner kroner skal fordeles, før vi kan tage endelig stilling, slår borgmesteren fast.

Kommunens beregninger viser, at Hvidovre Kommunes underskud vil blive større år for år, hvis ikke, der bliver sat ind, og forslaget fra direktionen går ud på, at der skal findes nye 30 millioner kroner på budgettet hvert år fra 2024 frem til 2027. De 30 millioner kroner svarer til cirka én procent af kommunens samlede udgifter til service.

Udover de økonomiske udfordringer og forslag om besparelser, drøftede Økonomiudvalget også den kommende proces for arbejdet med Hvidovre Kommunes budget for 2024.

Her var åbenhed og tidlig inddragelse ifølge Hvidovre Kommune nogle af nøgleordene.