<p>Justitsminister Peter Hummelgaard (S) besøger i eftermiddag Ladegårdsparken i Holbæk og med sig har han spritnye tal fra Justitsministeriets nye tryghedsmåling for 2023. Målingen er endnu ikke offentliggjort, men den viser, at Ladegårdsparken er et af de særligt udsatte boligområder i landet, hvor færrest beboere føler sig trygge.</p>