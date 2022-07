Aktiviteterne hos Danish Hardwood på Annexgårdsvej 7 i Ugerløse kommer til at fortsætte i de kommende år på trods af den store brand, som ramte virksomheden i december sidste år. Her udbrændte produktionshallen, hvor der stod kostbare specialmaskiner i savværket. Det bliver for svært at genopbygge savværket, og derfor vil den del af aktiviteterne fremover komme til at foregå hos andre savværker.