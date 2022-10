En hal på 600 kvadratmeter og en kontorbygning i to etager på cirka 750 kvadratmeter i alt er de første bygninger, der rejser sig i det nye erhvervsområde ved Omfartsvejen i den vestlige udkant af Holbæk by. Det er Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, der gør klar til at rykke virksomhedens adresse fra Hagested.