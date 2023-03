Åbner for nye motionstilbud hos senioridrætten

Nu øger Hørsholm Senioridræt sine sportsaktiviteter. To nye sportsgrene, som ikke tidligere har været at finde på programmet, ser nu dagens lys.

Den ene er udendørs tennis, hvor man har lejet sig ind på tennisanlægget på Græstedgård hos Nivå-Kokkedal Tennisklub.

“Mange har sikkert afholdt sig fra tennissporten dels på grund af prisen og dels på grund af en manglende makker. Det er der taget højde for i HSI-regi, idet en sommer på grus kun koster kroner 320, og da der spilles alle mod alle, er det ikke nødvendigt at have en makker,” skriver Hørsholm Senioridræt i en pressemeddelelse. Er man total nybegynder vil der være lettere træning uden at det koster ekstra. Der spilles fra klokken 9 til 11 fra 1. maj.

Den anden aktivitet er spinning. Vil man i form til sommerens cykelture, kan man nu deltage i en bootcamp i april og maj måned med start 3. april. Aktiviteten finder sted i spinninglokalet på Louiselund mandag 13-14 og 14-15.

For +55 seniorer, der stadig er på arbejdsmarkedet, er der oprettet to søndagshold klokken 10 til 11 og 11 til 12. Man kan melde sig ind via HSI’s hjemmeside hsid.dk.

Jk