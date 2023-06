Kloak-jubilæum blev fejret med pølser

Det startede som en ydmyg drøm – nu kan lokal kloakmester fejre 25-årsjubilæum.

Kalenderen viste 1998, og ambitionerne var tårnhøje, da iværksættersjælen, Tom Ewers, besluttede sig for at starte sin egen kloakmestervirksomhed i Storkøbenhavn. Den skulle værne om mange ting: kvalitetsarbejde, godt håndværk, professionelt kloakarbejde og kundernes tryghed. Tonsvis af erfaringer rigere og flere årtier senere er fokusområderne stadig omdrejningspunktet for Sydkystens Brolægning & Kloak, der i år kan fejre 25-års jubilæum.

Jubilæet blev markeret med en reception torsdag 8. juni, hvor over 100 gæster i form af

leverandører, samarbejdspartnere, kunder, familie og venner af huset var samlet for at fejre den flotte milepæl. S

ydkystens Brolægning & Kloaks indehaver, Tom Ewers, fik takket alle og enhver, der har været og stadig er med på den rejse, som har overgået alle hans forventninger.

Der blev hygget og spist pølser, da der blev afholdt jubilæum i solskinnet. Foto: Nicolai Bartroff

Gode anmeldelser vandt indpas

Da Tom Ewers slog dørene op for Sydkystens Brolægning & Kloak i Hedehusene for 25 år siden, var han den eneste bag roret. Det ændrede sig dog hurtigt. Den ene nye medarbejder blev ansat efter den anden, og antallet af opgaver tog fart. Meget hurtigere, end hvad Tom Ewers havde forventet. Han indså derfor, at han blev nødt til at udvide virksomheden for at imødekomme de lokale kunders store efterspørgsel på blandt andet kloakarbejde.

– Godt hjulpet på vej af naturen har kloakopgaver ændret sig radikalt, siden jeg startede virksomheden tilbage i 1998. I dag er der langt flere opgaver med tv-inspektion og omfangsdræn, og det er opgaver, vi gerne vil udføre endnu flere af, så vi fortsat kan imødekomme kundernes behov, lød det fra Tom Ewers i sin tale til jubilæumsfejringen.

Siden begyndelsen har holdet bag Sydkystens Brolægning & Kloak, der nu tæller 12 medarbejdere, udført utallige opgaver inden for kloakarbejde og brolægning for både erhvervs- og privatkunder.

I 2016 tilmeldte de sig derfor Anmeld Håndværker for at få løbende feedback på det arbejde, de udfører. Dét har medført mange positive bemærkninger, og Sydkystens Brolægning & Kloak vandt da også prisen som Årets Håndværker i både 2019 og 2022 – en pris, de har været nomineret til hvert år siden 2017.

– Det er altid dejligt, når der bliver udvist stor tillid til os, siger Tom Ewers.

Fra tanker til nedskrevet strategi

I mange år drev Tom Ewers sin virksomhed uden en specifik nedskrevet strategi – i stedet blev alle tanker og beslutninger lagret i hans hoved. Det ændrede sig tilbage i 2021, hvor Sydkystens Brolægning & Kloak blev omlagt til A/S og fik indsat en professionel bestyrelse, der har medført meget mere ro og struktur til Tom Ewers’ forretning. For nu kan han bruge tid på det, han virkelig elsker:

– Det vigtigste for mig er at være ude hos kunderne og give dem den bedste service samt de bedste løsninger inden for kloakarbejde og brolægning – naturligvis i tæt samarbejde med mine gode medarbejdere. Det er dét, vi er sat i verden for, og derfor er jeg taknemmelig for, at jeg her 25 år efter stadig kan have mit primære fokus på det, siger indehaveren.

For selvom meget nyt er kommet til i løbet af de 25 år, som Sydkystens Brolægning & Kloak har på bagen, har virksomhedens hovedfokus aldrig ændret sig: De vil udføre

kvalitetsarbejde, der altid tager afsæt i at gøre de lokale kunder tilfredse og trygge.

