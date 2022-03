Hillerød vil hjælpe Ukraine

Del via email

Det gule og blå ukrainske flag vajede i går over Hillerød Rådhus, ligesom det gjorde i mange andre flagstænger landet over, i sympati med Ukraine. Og Hillerøds Byråd vedtog onsdag en fælles erklæring om, at partierne i Hillerød Byråd vil hjælpe de mennesker, som må flygte fra Ukraine.