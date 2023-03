Her går det godt: Rekordomsætning for tredje år i træk

Hillerødvirksomheden FOSS annoncerer i dag en rekordstor omsætning for 2022.

Omsætningen voksede sidste år med 6,1 procent til 2,4 milliarder kroner.

”På trods af den fortsatte pandemi og et udfordrende økonomisk miljø, har FOSS formået at opnå en ny rekordomsætning i 2022,“ siger Kim Vejlby Hansen, der er adm. direktør i FOSS, i en pressemeddelelse.

I FOSS er det at være ’først’ en af vores kerneværdier – og det har det altid været. Kim Vejlby Hansen, adm. direktør FOSS

“Vores fortsatte engagement i innovation og vores evne til at levere løsninger, der afspejler vores kunders behov, er virkelig det, der driver vores vækst,“ tilføjer han.

Omsætningsvæksten i 2022 er stærkt drevet af markederne Nordamerika, Latinamerika og Asien, mens Europa er blevet udfordret på grund af den brutale russiske invasion af Ukraine og Kina på grund af efterdønningerne af Covid-19.

Kim Vejlby Hansen, der er adm. direktør i FOSS, glæder sig over rekordomsætningen, der er opnøet på trods af den fortsatte pandemi og et udfordrende økonomisk miljø, som han siger. Pressefoto

Lys fremtid

Kim Vejlby Hansen ser lyst på FOSS’ fremtid.

“I FOSS er det at være ’først’ en af vores kerneværdier – og det har det altid været. Nils Foss grundlagde en innovationsdrevet virksomhed på de samme værdier tilbage i 1956, og det faktum, at det stadig er en familieejet virksomhed i dag med samme filosofi, er det, der gør FOSS til global markedsleder inden for vores felt, og det, der baner vejen for vores fremtidige vækst,” siger han.

Overskuddet faldt

Det er dog ikke alt, der er godt hos FOSS.

På trods af rekordomsætningen har FOSS oplevet et fald i overskuddet i forhold til året før. Overskuddet faldt fra 437 millioner kroner i 2021 til 372 millioner kroner sidste år.

Det skyldes hovedsageligt suspenderingen af salget til Rusland og Hviderusland samt de stigende omkostninger til materialer og komponenter, skriver virksomheden i pressemeddelelsen.

FOSS har i mange år haft produktion i Slangerupgade i Hillerød, men det er snart slut.

Sidste år underskrev FOSS nemlig en købsaftale på en 150.000 kvadratmeter stor byggegrund i Frederikssund, som kommer til at danne ramme for et nyt, produktionsanlæg, der forventes at tages i brug i 2025. Samtidig lukker produktionen i Hillerød.

FOSS beholder sit hovedkontor og innovationscenter på Nils Foss Allé i Hillerød.

mw

FOSS Nils Foss grundlagde den familieejede virksomhed FOSS i Hillerød i 1956. I dag beskæftiger FOSS mere end 1.600 højt kvalificerede medarbejdere i mere end 30 lande med en samlet omsætning på 2,44 milliarder kroner i 2022. Kilde: FOSS