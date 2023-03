Cheerleaders fra hele landet dyster i Hillerød

Arrangørerne af en stor konkurrence for cheerleaders måtte sidst i februar lede efter en ny lokation til deres Spring Cup 2023 for Cheerleaders.

Det er endt med, at konkurrencen nu afholdes i Royal Stage i Hillerød i den kommende weekend, hvor Royal Stages direktør Carsten Larsen glæder sig over at lægge lokaler til:

– Normalt vil vi godt have lidt tid til planlægningen, men da arrangørerne med kort varsel måtte flytte, sagde vi ja, da de stod med 1.500 deltagere og 1.200 solgte billetter, fortæller han i en pressemeddelelse.

Organisationen DAFF, som står bag cheerleaders i hele landet, har nemlig stor succes – så stor at der var kapacitetsproblemer i den første hal, som var booket, ligesom det for første gang er nødvendigt at holde et stævne over to dage. Så i løbet af weekenden vil masser af hold dyste på gulvet i Royal Stage.

Spring Cup 2023 for Cheerleaders afholdes lørdag 11. marts og søndag 12. marts.

Spring Cup skulle have været afholdt i Gladsaxehallen, men det blev meldt ud sidst i februar, at arrangementet altså var blevet flyttet til Hillerød.

Man kan finde tidsplanen til stævnet på Royal Stages hjemmeside. Klokken 13.20 lørdag er der indmarch, og lørdag fortsætter stævnet til klokken cirka 18.30. Søndag starter løjerne klokken 9 og fortsætter frem til klokken cirka 16.30 med præmieoverrækkelser.

Mdt