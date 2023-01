24-årig snuppet med stoffer i bilen og i blodet

Del via email

Nordsjællands Politi standsede fredag aften klokken 22.16 en bilist i Kannikegade i Hillerød. Bilen blev ført af en 24-årig kvinde fra Græsted, der viste sig både at have stoffer i bilen og i blodet. En narkometertest viste således, at den 24-årige var påvirket af cannabis, og i bilen fandt politiet yderligere 0,5 gram hash. Hun blev anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse og er siden blevet løsladt, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.