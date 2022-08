Rockabilly-scoop på den gamle karosserifabrik

Helsingør: Spillestedet Karosserifabrikken på Murergade satser hele butikken lørdag 3. august hvor det lancerer vores ROCKABILLY RIOT 2022 – en mini festival med 4 bands hvoraf 3 kommer direkte fra USA kun for at spille i Karosserifabrikken. Chuy & The Bobcats, The Downbeats og Sebastien Bordeaux er kendte fra de fede Viva Las Vegas-festivaler . Danske Wildfire åbner ballet allerede fra 18.15. Tag dine dansesko på for der bliver gang i dansegulvet til den glade rockabillymusik, lyder det spillestedet i