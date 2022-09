Efter 21 års samarbejde: Gymnasium gør sig overvejelser om Kina

Del via email

Frederiksværk: I 21 år har der været tætte bånd mellem Frederiksværk Gymnasium & HF og Tianjin College of Commerce (TCC)fra Kina. De to skoler indgik i 2001 en samarbejdsaftale, og siden har det været kutyme med udveksling af både studerende og undervisere. Men efter to års coronapandemi, hvor alle besøg har været aflyst, gør gymnasiet sig nu overvejelser om Kina-samarbejdets fremtid.